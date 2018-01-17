25% жилья в Португалии покупают иностранцы

Среда, 17 Январь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

25% жилья в Португалии покупают иностранцы

Четверть всех объектов недвижимости в стране в 2017 году проданы иностранцам.

Зарубежные инвесторы, особенно французы и бразильцы, приобрели основную часть из 150 000 объектов. Объем продаж недвижимости в 2017 году вырос более чем на 25% относительно 2016 года.

Такие данные предоставила Ассоциация агентов по недвижимости Португалии (APEMIP). Помимо бразильцев и французов британские и китайские покупатели также увеличили свою долю на национальном рынке недвижимости. Высокий спрос привел к сильному росту стоимости жилья, сообщает prian.ru.

Несмотря на то, что цены почти сравнялись с докризисным уровнем, продажи продолжали расти: в 2017 году их рост составил 25-30%. В целом за 2017 год было продано более 400 объектов недвижимости.

Президент APEMIP Луис Лима заявил, что ассоциация ожидала таких данных в начале 2017 года, а текущие показатели позволяют прогнозировать рост рынка и в 2018 году. Он добавил, что даже несмотря на то, что цены в португальской столице растут, иностранные покупатели сохраняют заинтересованность, поскольку стоимость все еще ниже других крупных городов в сочетании с безопасностью и привлекательным климатом Лиссабона.

Ассоциация также указала, что примерно 30% всех сделок в Португалии происходят без агента по продаже недвижимости, выступающего в качестве посредника. Это может привести к увеличению объема реальных продаж иностранцам в 2017 году до примерно 215 000.

Согласно последнему индексу цен на жилье, выпущенному Idealista, средняя стоимость квадратного метра в Лиссабоне выросла до 2 800 евро в декабре 2017 года, увеличившись на 36,9% за 12 месяцев. Причем иностранцы тратят на приобретение жилье в среднем на 94 000 евро больше, чем португальцы.

В других местах стоимость недвижимости также поднялась: на 23,7% в Порту, а в Алгарве - на 18%. В среднем по стране цены выросли на 25,1% за год.

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