27 июля над Испанией взойдет «кровавая» Луна

Среда, 25 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

27 июля над Испанией взойдет «кровавая» Луна

Самое продолжительное в этом столетии полное затмение Луны смогут увидеть жители Европы, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Во время затмения Земля будет находиться между Солнцем и Луной, заслоняя ее от солнечного света. Из-за особенностей преломления солнечных лучей в земной атмосфере спутник нальется ярко-красным цветом, создавая визуальный эффект, известный как «кровавая Луна».

Полное затмение продлится 1 час 43 минуты, а общая продолжительность астрономического явления составит 3 часа 55 минут.

В Испании затмение начнется в 21:30 и продлится до 23:13. Институт астрофизики Канарских островов будет транслировать феномен в реальном времени в режиме онлайн, пишет noticia.ru.

На Луну во время затмения можно смотреть без дополнительных средств защиты для глаз, но для более детального рассмотрения рекомендуется использовать телескопы или бинокли.

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