29-летняя актриса умерла после автокатастрофы и смерти всей семьи

Ей было 29 лет. Фалкхольт была госпитализирована в клинику Святого Георгия после автокатастрофы, которая случилась 26 декабря. В пятницу она была отключена от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Актриса умерла через неделю после похорон своих родителей и 21-летней сестры Аннабель, которые также погибли в результате аварии.

В конце декабря в автомобиль Фалкхольтов врезался джип. Сестер успели вытащить из машины до того, как она загорелась. Родители Ларс и Вивиан остались в салоне и скончались на месте. Водитель джипа также погиб.

Джессика Фалкхольт известна по роли Хоуп Моррисон в телесериале «Домой и в путь». Она также снялась в криминальном сериале Bite Club и фильме «Гармония».