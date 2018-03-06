31,5 тыс. иностранцев попросили убежища в Испании в 2017 году

Вторник, 06 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

31,5 тыс. иностранцев попросили убежища в Испании в 2017 году

Власти Испании получили в 2017 году от иностранных граждан 31,5 тысяч ходатайств о предоставлении международной защиты в стране.

Из них было рассмотрено около 40% прошений.

По состоянию на конец декабря, из 12,3 тысяч рассмотренных обращений, положительный ответ был дан в 4,3 тысяч случаев, включая предоставление статуса беженца или дополнительной защиты. Таким образом, как сообщают власти, уровень предоставления защиты составляет 35,2%.

Испания также объявила о намерении принять 2500 человек из Греции и Италии. В рамках Национальной миграционной программы, правительство Испании приняло на себя обязательство разместить 1449 беженцев. На данный момент по этой программе в Испании проживают 1360 человек, пишет noticia.ru.

Рекомендации Европейской Комиссии предполагают принятие 50 тысяч человек в течение 2018-2019 годов. В целях следования указаниям Еврокомисии, в Испании планируется принять новую миграционную программу.

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