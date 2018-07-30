4 августа пройдет «Белая ночь итальянской кухни»

Понедельник, 30 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

4 августа пройдет «Белая ночь итальянской кухни»

4 августа по всей Италии будет проходить "Белая ночь итальянской еды" (La Notte Bianca del Cibo Italiano).

Идея проведения "Белой ночи итальянской еды" принадлежит Министерству культуры и туризма и Министерству сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии, а дата акции выбрана не случайно - 4 августа 1820 года в предместьях Флоренции родился Пеллегрино Артузи, выдающийся кулинар, родоначальник современной итальянской кухни и автор популярных поваренных книг.

Как сообщает E.N.I.T., в акции примут участие как государственные, так и частные компании; мероприятия пройдут на улицах и площадях многих итальянских городов. Цель проведения "Белой ночи итальянской еды" - пропаганда традиций питания и демонстрация агропромышленных успехов страны, пишет napoli1.com.

Посетителей мероприятий ждут дегустации, тематические ужины, знакомство с итальянскими винами разных регионов, кулинарные мастер-классы, выставки, перформансы и многое другое. Для туристов это отличный шанс узнать больше об Италии и итальянцах, взглянуть на страну под другим углом и попробовать уникальные специалитеты из тех, что не предложат в привычных "туристических" ресторанах.

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