4 и 11 августа «черные» дни на дорогах всей Италии

Жители Европы устремляются в отпуск, что приведет к большим пробкам на популярных автомагистралях. Министерство внутренних дел Италии уже предупредило о заторах на трассах страны в ближайшие две субботы. Об этом пишет местное издание Ansa.

Специалисты итальянского МВД назвали 4 и 11 августа «черными» днями на дорогах страны. Виной тому огромное число местных жителей, которые устремятся на отдых. Кроме того, дорожная ситуация в последние два воскресенья августа и первые выходные сентября также будет осложнена, пишет napoli1.com.

Подобная ситуация ежегодно наблюдается на всех европейских магистралях. Как пишет News.turizm.ru, избежать пробок из-за традиционного отпуска в июле-августе практически невозможно. При этом пик загруженности будет приходиться на вечер пятницы и весь субботний день по направлениям из крупных городов, а в обратном направлении — на воскресенье.

Плотный трафик ожидается в ближайшие несколько выходных в Бельгии на трассах E40 Брюссель - Остенде и E17 Антверпен - Гент. Во Франции дорожные пробки прогнозируются по субботам на трассе A7 в Долине Роны с 4:00 до 16:00, на A71 вокруг города Клермон-Феррана с 7:00 до 15:00, на A9 вдоль Средиземного моря с 6:00 до 17:00 и на A10 вокруг Бордо с 10:00 до 17:00.

«Красный» уровень загруженности автодорог ожидается в Германии в ближайшие выходные на дорогах Баден-Вюртемберга и Баварии. В Австрии особенно плотное движение будет в ближайшую субботу на пограничных переходах с Германией (B179 Fernpassstrasse), на трассе A10 между Зальцбургом, Филлахом и Флахау и на A11 в направлении Словении. Пробки по выходным ждут и тех, кто направляется через Швейцарию в Италию. Специалисты называют самыми проблемными утренние часы.