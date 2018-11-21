40% испанцев уже живут в умных городах

Как отмечается в Белой книге Умных городов, составленной Центром инноваций публичного сектора PwC и IE Business School в сотрудничестве с компанией Telefónica, Испания добилась успехов, благодаря «средствам из европейских фондов, направленным на инновации в сфере урбанизма». При этом подчеркивается, что эти средства города смогли получить, благодаря «усилиям мэров, поддержке компаний и университетов, а также наличию динамичной предпринимательской экосистемы».

По определению Европарламента, «умными городами» считаются города, в которых по меньшей мере одна инициатива, связанная с политикой, экономикой, социумом, транспортом, экологией, гражданским взаимодействием и улучшением качества жизни, основана на передовых информационных и коммуникационных технологиях.

Испания входит в число стран Европы с наибольшим количеством проектов электронного правительства, наряду с Францией, Германией, Швецией и Великобританией, а также проектов смарт-мобильности, которыми также выделяется Венгрия, Румыния и Италия.

Эксперты указывают на то, что фундаментальным для Испании было создание Национального плана умных городов. В настоящее время в Сеть умных городов страны входит 81 населенный пункт. В них проживает около 40% испанского населения. По регионам больше всего таких городов сконцентрировано в Андалусии (15) и Мадридском сообществе (14), пишет noticia.ru.

Сообщается, что в области социальных инноваций лидирует Ла-Корунья, в области энергоэффективности – Мурсия, в экологии и инфраструктуре – Ривас-Васьямадрид (Мадрид) и Витория, в электромобильности и умных транспортных системах – Бургос и Вальядолид, в электронных административных системах, пространствах для бизнеса и инноваций – Торренте (Валенсия) и Алькобендас (Мадрид).