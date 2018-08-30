42% «средиземноморских» мигрантов прибывает в Испанию

Четверг, 30 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

42% «средиземноморских» мигрантов прибывает в Испанию

В период с 1 января по 26 августа 2018 года в Европу прибыло 67 122 нелегальных мигранта, из которых 27 994, или 42%, оказались на территории Испании.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года эта цифра выросла втрое.

По данным Международной организации по миграции, только с начала августа к берегам Испании по западному средиземноморскому пути миграции прибыло 5063 беженца, что эквивалентно числу нелегалов за первые 8 месяцев 2017 года. В июле, по подсчетам организации, границу Испании пересекли 7855 мигрантов, в июне – почти 7 тысяч. В то же время, в прошлом году в эти месяцы показатели составляли 1085 и 397 тысяч человек, соответственно, пишет noticia.ru.

В Испанию прибывает вдвое больше мигрантов, чем в Грецию, и в четыре раза больше, чем в Италию.

Также отмечается, что в этом году удвоилось число погибших в море по дороге на Пиренейский полуостров. С начала 2018 года было зарегистрировано 311 смертей, в то время как в прошлом году их было 126.

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