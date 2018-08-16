46% испанских детей рождается у неженатых родителей

Четверг, 16 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

46% испанских детей рождается у неженатых родителей

Согласно статистическому агентству Eurostat, в 2016 году 45,9% детей в Испании появились на свет у не зарегистрировавших свой брак пар.

Кроме того, теперь испанские женщины рожают первого ребенка гораздо позже, чем в прошлом: средним возрастом стали 30,8 лет. Для сравнения, в 2008 году средний возраст женщины, впервые ставшей матерью, равнялся 29,3 лет.

Тенденция не жениться все очевиднее не только в Испании, но и в других странах Евросоюза. Страной, где вне брака рождается наибольшее число детей, оказалась Франция – здесь их количество достигает почти 60%. За ней следуют Болгария, Словения и Норвегия, пишет espanarusa.com.

Даже в странах, в которых традиция велит сначала вступить в брак, а затем зачать ребенка, тоже заметна эта новая тенденция. Так, в Греции, где всего 9,4% детей рождается вне брака, за последние три года эти цифры увеличились на 2,4%.

В целом по Европе с 2000 года количество детей, родившихся у неженатых родителей, увеличилось на 15%, в связи с чем Eurostat заявлет о явной смене семейной модели.

Вместе с тем в Евросоюзе увеличивается число разводов и уменьшается число рождений. Если в 1965 году из каждой тысячи женились 8 человек, то в 2015-м – только четверо. За 2015 году в Европе было зарегистрировано 2 200 000 браков и 946 000 разводов.

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