5 января бывшему королю Испании исполняется 80 лет

Пятница, 05 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

5 января бывшему королю Испании исполняется 80 лет

Бывший король Испании Хуан Карлос I в пятницу отпразднует свой 80-летний юбилей.

Ни одному из его предшественников не удалось достичь столь почтенного возраста. Ужин в честь дня рождения монарха, на котором будут присутствовать около 50 родных и близких именинника, пройдет в Королевском Дворце Сарсуэла. Следующий прием по случаю торжественного события состоится 2 ноября, когда 80-летие будет отмечать донья София.

Завтрашнее торжество пройдет в тесном кругу, и королевская семья не обнародовала никаких подробностей об этом событии и о том, кто из гостей будет на нем присутствовать. Напомним, что свой 70-летний юбилей Хуан Карлос, тогда еще являвшийся королем Испании, отметил с гораздо большим размахом. На ужин, состоявшемся во дворце Эль-Пардо, было приглашено около 500 человек, пишет espanarusa.com.

В июне 2014 года Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Однако при этом он не остался в стороне от дел страны: за три с половиной года правления сына Хуан Карлос принял участие в сотнях мероприятий, организованных королевской семьей, а также совершил 19 международных визитов, во время которых выступил в роли посла испанской демократии. При этом, несмотря на почтенный возраст, бывший глава испанской монархии продолжает путешествовать, в том числе и в экзотические страны, и уделять время своему любимому хобби - парусному спорту.

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