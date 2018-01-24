50 Cent позволил платить за свой альбом биткоинами и снова разбогател

Среда, 24 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

50 Cent позволил платить за свой альбом биткоинами и снова разбогател

Кертис Джеймс Джексон III, известный под псевдонимом 50 Cent, заработал более семи миллионов долларов, продавая последний альбом за биткоины.

Отмечается, что в 2014 году хип-хоп-исполнитель выпустил пластинку Animal Ambition, которую можно было приобрести за криптовалюту. Тогда 50 Cent получил сумму, равную 400 тысячам долларов. Один из собеседников портала сообщил, что рэпер так не перевел биткоины в доллары. Из-за роста курса криптовалюты заработок Джексона теперь оценивается в 7-8,5 миллиона долларов.

В 2015 году 50 Cent объявил о банкротстве, сообщив, что у него осталось активов не более чем на 20 миллионов долларов, в том время как долгов накопилось на 36 миллионов долларов. Спустя два года он все же рассчитался с кредиторами, и с него сняли статус банкрота.

50 Cent - 42-летний рэпер, записавший такие хиты, как P.I.M.P., In Da Club и Candy Shop. В его дискографии пять студийных альбомов. Исполнитель также снимался в кино - он сыграл таких в лентах, как «Дом храбрых», «Тринадцать», «Подстава» и своей биографической картине «Разбогатей или сдохни».

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