500 км платных дорог в Испании станут бесплатными

Четверг, 21 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

500 км платных дорог в Испании станут бесплатными

Новый министр развития Испании Хосе Луис Абалоса собирается изменить подход к использованию платных дорог.

Предполагается, что часть трасс постепенно перейдут в руки государства, и на них не будут взимать оплату с водителей.

Как заявил Абалоса, в категорию бесплатных, в первую очередь, перейдут автомагистрали, срок концессии на которые заканчивается в 2018-2019 году. К ним относятся участок AP-1 между Бургосом и Арминьоном, трасса AP-4 Севилья-Кадис и два участка AP-7 между Аликанте и Таррагоной. Управлением на этих трассах пока занимаются компании Itíniere и Abertis. Немного позже истекает срок концессионного соглашения для трассы AP-2, ведущей из Сарагосы на средиземноморское побережье, и других участков AP-7.

По оценкам министерства, обслуживание 552 км, которые перейдут в госсобственность в 2018-2019 году будет обходиться в 50-68 тысяч евро за каждый километр ежегодно, пишет noticia.ru.

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