58-летний бойфренд с пистолетом начал охоту на Тейлор Свифт

Сотрудники правоохранительных органов сообщили TMZ, что некий 58-летний мужчина, назвавший себя бойфрендом артистки, намерен «защитить ее в Африке» при помощи пистолета.

Источник в полиции рассказал, что во время допроса по не связанному с певицей делу мужчина начал хвастаться дружбой со Свифт и попытался узнать, через сколько штатов он может проехать с разрешением на ношение оружия. По словам представителя правоохранительных органов, американец по некой причине собирался защищать артистку в Африке.

Мужчина не был задержан из-за отсутствия состава преступления. Тем не менее полиция пытается связаться со Свифт, чтобы предупредить ее о возможной опасности.

Тейлор Свифт - 28-летняя поп-исполнительница, за свою карьеру продавшая более 40 миллионов копий альбомов и получившая десять наград «Грэмми». В 2017 году полностью сменившая имидж артистка заняла третью строчку рейтинга самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes.