65% испанцев хотели бы изменить миграционную политику

Четверг, 21 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

65% испанцев хотели бы изменить миграционную политику

Испанская комиссия по содействию беженцам сообщила о рекордном количестве заявлений на получение политического убежища в стране.

Накануне Всемирного дня беженцев в дополнение к этой информации организация Oxfam Intermón опубликовала результаты исследования, которое показало, что 65% испанцев считает необходимым внести изменения в законодательство, касающееся вопроса приема беженцев, для того чтобы предотвратить гибель людей, пытающихся пересечь Средиземное море в поисках убежища. Кроме того, 70% заявили, что политическое убежище должно предоставляться в срочном порядке, поскольку беженцы находятся в большой опасности, а 87% отметили, что правительства стран Европы могут принять дополнительные меры в этой области.

В то же время, 86% респондентов уверены, что многое в руках самих беженцев, а 64% - что следует работать над тем, чтобы эти люди смогли в перспективе вернуться на родину, пишет noticia.ru.

55% выразили опасения в связи с тем, что прием мигрантов потенциально может быть связан с проникновением террористов в страну, а 80% обеспокоены ростом расизма и ксенофобии в обществе.

Как отмечает Oxfam Intermón, результаты исследования продемонстрировали, что испанское общество в большинстве своем склоняется к проведению более гуманной миграционной политики. В связи с этим неправительственная организация обратилась к новому испанскому правительству с призывом подходить к вопросам миграции и беженства с позиции прав человека.

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