71-летнюю Сьюзан Сарандон арестовали

Пятница, 29 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

71-летнюю Сьюзан Сарандон арестовали

Американскую актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Вашингтоне во время акции протеста против антииммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

«Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться», - написала 71-летняя артистка в Twitter, сопроводив пост хештегом «неподчинение женщин».

Женский марш был направлен против разъединения семей мигрантов.

Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в нелегальном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем направляются в суд. Когда родители находятся под стражей, их детей забирают и помещают под присмотр управления по переселению беженцев. Потом несовершеннолетних могут отправить к американским родственникам в США или в приюты.

В середине марта Трамп предложил отправлять разлученных с семьей мексиканских детей на военные базы в Техасе и Арканзасе. Отмечалось, что это станет очередным шагом в политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам, которые пытаются пересечь границу.

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