7200 евро штрафа за освистывание гимна Испании

Вторник, 26 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

7200 евро штрафа за освистывание гимна Испании

Сантьяго Эспота приговорили к штрафу в размере 7 200 евро.

Судья Национальной коллегии Хосе Мария Васкес Онрубия приговорил председателя каталонской сепаратистской организации Catalunya Acció Сантьяго Эспота к штрафу в размере 7 200 евро за организацию акции по освистыванию испанского гимна в присутствии короля Фелипе VI, сообщают информационные агентства страны.

Инцидент произошел на стадионе «Камп-Ноу» в ходе матча между клубами «Барселона» и «Атлетик Бильбао» 30 мая 2015 года. Действия Эспота суд расценил как оскорбление Испании и ее короны, так как они имели своей целью атаку на последнюю и не могут быть оправданы правом на свободу слова. В течение года главе Catalunya Acció предстоит ежедневно выплачивать по 20 евро до достижения суммы в 7 200 евро - половины от того, что требовала прокуратура, пишет noticia.ru.

Васкес Онрубия напомнил, что в Испании корона имеет «особое значение и пользуется двойной защитой», так как она является гарантом «сохранности конституционной системы», а сам король - «символом единства и существования государства». По его мнению, атаки на страну и ее символы, будь то флаг или гимн, касаются всех жителей страны, которые относятся к ним с уважением.

По мнению судьи, решение освистать гимн было не спонтанной реакцией, а хорошо подготовленным планом, который был скоординирован с другими сепаратистскими ассоциациями. 28 мая 2015 года Эспот опубликовал в Facebook пост под заголовком «За освистание испанского гимна и короля Фелипе Бурбонского», в котором призывал всех желающих присоединится к акции.

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