75% немцев считают Трампа опаснее «российской угрозы»

Среда, 18 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

75% немцев считают Трампа опаснее «российской угрозы»

Почему действия США вызывают все большее недовольство в Европе? Из-за чего президент Германии требует смягчить тон в отношении России?

Агрессивную политику США уже разделяют далеко не все союзники Вашингтона. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что «Запад не должен называть врагами Россию и ее народ» и призвал мировое сообщество смягчить тон и остановить начавшееся отчуждение между странами.

Примечательно, что мнение своего президента разделяют и обычные немцы. Как показал опрос, 75 процентов жителей Германии уверены, что куда большую угрозу их стране несет Дональд Трамп, и назвали политику хозяина Белого дома откровенно опасной.

А вот тех, кто больше боится России, оказалось всего 17 процентов. При этом половина опрошенных считает, что ответственность за рост напряженности между Москвой и Западом, несут Соединенные Штаты. Лишь каждый 4-й (25 процентов) винит в этом Россию, а 7процентов упрекают руководство Евросоюза. Еще 8 процентов респондентов с библейской мудростью вину за рост конфронтации возлагают на всех, пишет ntv.ru.

Не так однозначно все и с Британией, которая, несмотря на первоначальные заявления о недостаточности улик по якобы произошедшей химатаке в сирийской Думе, все же согласилась нанести совместный с США удар по Сирии.

Это решение Терезы Мэй вызвало волну негатива в обществе. По данным соцопроса, 54 процента англичан считают, что премьер-министр слишком многое на себя взяла и вообще-то прежде чем присоединяться к военной операции в Сирии, должна была проконсультироваться с парламентом. И лишь 30 процентов считают ее действия верными.

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