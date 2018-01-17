8 марта в Испании пройдет всеобщая женская забастовка

Среда, 17 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

8 марта в Испании пройдет всеобщая женская забастовка

Испанские феминистки призывают всех жительниц страны присоединиться к забастовке, запланированной на Международный день женщин 8 марта.

С ее помощью они надеются привлечь внимание к несправедливости и дискриминации по отношению к женщинам.

О проведении забастовки было объявлено 14 января на встрече координационного совета феминистских ассоциаций Испании в Сарагосе, пишет noticia.ru.

Феминистки организовали эту акцию, дабы выразить протест против насилия в отношении женщин, а также желание всех жительниц Испании быть услышанными, жить свободно и «быть хозяйками своего тела и своей жизни».

Феминистки призывают к «радикальным» изменениям в представлениях о «необходимом труде», а также к улучшениям условий работы для женщин и устранению ущемлений по заработной плате. В то же время, они отмечают, что забастовка будет носить не только трудовой характер. По мнению организаторов, акция также должна подчеркнуть особую роль женщины во всех сферах жизни.

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