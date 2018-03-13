87-летняя испанка рисует картины в графическом редакторе Paint

Пенсионерка из Валенсии по имени Конча Гарсия стала наглядным подтверждением того, что современные технологии покорны всем возрастам. В свои 87 лет она получила в подарок от детей ноутбук и заинтересовалась графическим редактором Paint, которым овладела в рекордно короткие сроки. До 2006 года она рисовала картины маслом, давала уроки рисования, но затем оставила это занятие, так как ее муж заболел и стал плохо реагировать на запахи красок.

Тем не менее компьютерная программа смогла в полной мере удовлетворить стремление пожилой женщины к живописи. Более того, ее пятеро детей и восемь внуков решили популяризовать этот вид «искусства» и открыли аккаунт в социальной сети Instagram, где разместили 16 рисунков. Еще 10 пока находятся в «запасниках», поскольку кропотливая работа над ними еще продолжается, пишет espanarusa.com.

Если 9 марта у Кончи был всего 361 подписчик, то через два дня их число превысило 20 тысяч человек. Сама художница, в одночасье ставшая знаменитой, недоумевает, почему ее творения произвели такой фурор в интернете, поскольку считает их очень простыми. Однако каждый день она продолжает оттачивать свое мастерство, уделяя особое внимание деталям, и уже перешла с операционной системы Windows XP на Windows 7.