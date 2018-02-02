Аббатство XII века признано лучшим отелем в Испании

Пятница, 02 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Аббатство XII века признано лучшим отелем в Испании

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В Испании туристы признали лучшим Abadía Retuerta LeDomaine - аббатство XII века, один из европейских центров винного туризма.

Отель находится в Сардоне-де-Дуэро, одном из самых «винных» районов полуострова, в нескольких километрах от Вальядолида. На 700 гектарах виноградников, расположенных на территории отеля, выращиваются сорта темпранильо, каберне совиньон, мерло и сира. Местные вина постоянно входят в списки 100 лучших по версии сомелье и международных изданий, а попробовать их можно в ресторанах отеля, пишет espanarusa.com.

Второе достоинство Abadía Retuerta LeDomaine - историческое и архитектурное богатство. Аббатство было построено в 1146 году для доньи Майор - четвертой дочери графа Педро Ансуреса, основателя Вальядолида. На реконструкцию здания и обустройство пятизвездочного отеля ушло 6 лет. Марко Серра, итальянский архитектор, вспоминает, что этот отель - один из самых сложных архитектурных проектов, поскольку главной задачей было сохранение исторических особенностей здания при максимальном комфорте для будущих гостей.

Тем, кто хочет совместить винный туризм с оздоровительными процедурами, отель предлагает услуги веллнесс и спа-центра - в распоряжении посетителей финская сауна, гидромассаж, расслабляющие ванны и ароматерапия. Но самой популярной услугой здесь стала энотерапия - на основе винных предпочтений гостей эксперты подбирают курс процедур. Спа-центр LeDomaine считается первым «спа-сомелье» в мире.

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