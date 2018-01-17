«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию

В сообщении уточняется, что отменены рейсы в Рим, Милан и Венецию, а также обратные рейсы из этих городов.

Кроме того, перевозчик изменил время вылета еще нескольких рейсов 19 января. Так, рейсы SU2412/2413 в Милан и обратно по новому времени вылетают в 16:25 мск и 21:25 мск соответственно, рейсы SU2414/2415 - в 22:55 мск и 03:05 мск соответственно.

Рейсы SU2406/2407 в Рим и обратно будут отправляться в 16:15 и 21:25, рейсы SU2408/2409 - в 17:40 и 22:40. Время вылета рейсов московское, пишет ТАСС.