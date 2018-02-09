Африканцы научат Европу правильно одеваться

Пятница, 09 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Африканцы научат Европу правильно одеваться

Британская компания Asos пригласила к сотрудничеству модных блогеров из Кении.

Они приняли участие в создании капсульной коллекции Made In Kenya сезона весна-лето 2018. Для вещей использован традиционный принт Kente. Среди участников коллаборации - Велла Росса, Оливер Осике, модный дуэт брата и сестры Мани 2 Many Siblings и модель и дизайнер Леоми Андерсон. В линейку вошли платья, топы, шорты и брюки. Вещи изготовлены на фабрике Soko Kenya, на которой местные жители работают с соблюдением этики производства.

В январе 2018 года компания Asos предложила нескольким фотомоделям, работающим для нее на постоянной основе, набрать вес. Как пояснила одна из моделей, представитель ретейлера сообщил ей, что она «слишком худая». По словам сотрудника фирмы, это связано с недавней критикой в адрес Виктории Бекхэм за использование в съемках рекламной кампании 29-летней Гидре Дукаускайте, отличающейся крайней худобой. «В этих условиях мы должны проявлять осторожность», - подчеркнул сотрудник.

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