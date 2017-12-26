Африканец попытался снять крест с рождественской елки в Италии

Вторник, 26 Декабрь 2017 Италия Италия Популярные материалы

Африканец попытался снять крест с рождественской елки в Италии

В Милане мигрант из Африки сделал попытку забраться на верхушку рождественской елки, чтобы снять с нее крест.

Впрочем, действиям нарушителя оперативно помешали полицейские.

Инцидент произошел вечером 22 декабря на площади Пьяцца Дука д'Аоста перед центральным вокзалом города, сообщает Il Giornale. Когда 21-летнего уроженца Гамбии спросили о причине его поступка, он ответил, указав на крест, что «дерево нехорошее», пишет vesti.ru.

У африканца имеется разрешение на проживание в Италии, выданное региональным управлением по делам беженцев на юге страны. Молодого человека отправили в полицейский участок, а оттуда, в связи с признаками неадекватного состояния, на психиатрическое освидетельствование в больницу.

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