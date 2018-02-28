Air Europa представила в Испании свой первый Boeing 787-9 Dreamliner

Среда, 28 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Air Europa представила в Испании свой первый Boeing 787-9 Dreamliner

Air Europa в минувший понедельник представила свой новый самолет 787-9 Dreamliner - первый в Испании.

Это событие дало начало процессу обновления флота авиакомпании, который завершится в 2022 году и в рамках которого в эксплуатацию постепенно будут введены еще пятнадцать лайнеров той же модели. Это нововведение также сопровождалось изменениями в обустройстве бизнес-класса.

Новый Dreamliner компании Air Europa, в понедельник совершивший свой первый полет между аэропортами Мадрида и Пальмы-де-Майорки, обладает пассажировместимостью 333 человека. При этом 30 мест приходится на бизнес-класс, снабженный улучшенными сидениями в бело-серых тонах, способными раскладываться в полноценные спальные места (flat bed). Это позволит пассажирам отдыхать в полностью горизонтальной позиции, пишет espanarusa.com.

Покрытие новых сидений выполнено из текстиля, а не из кожи, что способствует большему тактильному комфорту. Обновленные места бизнес-класса снабжены дополнительными местами для хранения наушников, прессы и других персональных вещей, светом для чтения, имеющим три позиции, разъемами для зарядки гаджетов и многим другим.

Что касается гастрономического предложения, компания говорит о том, что ведет непрерывную работу по улучшению предлагаемого меню. Так, перевозчик может предложить специальные блюда для больных диабетом или целиакией, а также соблюдающих различные типы диет (например, с пониженным содержанием соли или жира), вегетарианцев, мусульман или предпочитающих кошерную кухню. Заявку на особое меню необходимо подать как минимум за 48 часов до вылета.

Помимо всего вышеперечисленного, новый 787 Dreamliner дает возможность пользоваться Wi-Fi во время полета. Самолет, на котором установлены моторы General Electric и Rolls-Royce, способен лететь со скоростью до 957 км/ч.

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