Акции «Ювентуса» подорожали на треть после перехода Роналду

Среда, 11 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Акции «Ювентуса» подорожали на треть после перехода Роналду

Акции «Ювентуса» выросли на 34,8% на фоне информации и официального объявления о переходе нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Неделю назад цена акции «Ювентуса» составляла 0,666 евро, а на закрытии торгов во вторник - 0,898. Это самая высокая цена акции клуба с 10 мая 2017 года, когда стоимость достигла 0,9655 евро. Сейчас цена акции «Ювентуса» - 0,86 евро.

Роналду перешел в «Ювентус» во вторник из мадридского «Реала». Стоимость трансфера 33-летнего футболиста составила 100 миллионов евро. Кроме того, туринский клуб заплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом ФИФА «механизма солидарности», пишет РИА Новости.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, в минувшем сезоне провел в составе мадридцев 44 матча в различных турнирах, забив 44 мяча, и стал победителем Лиги чемпионов. Всего в составе «Королевского клуба» Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 451 голом, выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира. В составе сборной Португалии Роналду в 2016 году стал чемпионом Европы.

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