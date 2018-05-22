Актер Хью Грант женится

57-летний британский актер Хью Грант объявил, что готовится к своей первой свадьбе. Он женится на телепродюсере из Швеции Анне Эберштейн, с которой живет уже много лет. В 2012 году будущая супруга родила Гранту сына, а в 2015-м - дочь. У пары есть еще один ребенок, рожденный уже в 2018 году, но его пол и имя журналистам пока неизвестны, пишет newsru.com.

В общей сложности детей у Гранта пятеро. Еще двоих - мальчика Феликса и девочку Табиту - родила его бывшая партнерша Тинглан Хон.

Грант, которого нередко называли одним из самых завидных женихов Голливуда, снискал себе репутацию закоренелого холостяка. Но несмотря на то, что он, в отличие от большинства своих собратьев по цеху, ни разу не был женат, громких романов за плечами у Гранта-холостяка достаточно. Он встречался с актрисами Сандрой Буллок, Дрю Бэрримор, Элизабет Херли (13 лет совместной жизни), Мартиной Маккатчеон, сотрудницей ООН и начинающей актрисой Касей Коморович, кинопродюсером и журналисткой Джемаймой Хан, бывшей женой пакистанского спортсмена и лидера партии «Техрик-е-Инсаф» Имрана Хана и многими другими.

Пик актерской славы Гранта пришелся на 1990-е годы. Тогда он сыграл одну из главных ролей в романтической комедии «Четыре свадьбы и одни похороны», исторической драме «Разум и чувства», фильмах «Ноттинг-Хилл», где его партнершей была Джулия Робертс, и «Дневник Бриджит Джонс» с Рене Зельвегер.

В 1995 году актер оказался в центре скандала. В Лос-Анджелесе Гранта арестовали за непристойное поведение в компании проститутки Дивайн Браун. Актер не стал оспаривать штраф в размере 800 фунтов. Позже Грант принес публичные извинения и назвал свой поступок «безумным действием».

В 2003 году вышла мелодрама «Реальная любовь», где Грант сыграл одну из самых известных своих ролей - вымышленного премьер-министра Великобритании.

В прошлом году актер снялся в фильме «Паддингтон-2» о приключениях британского плюшевого медвежонка. Грант сыграл антагониста главного героя - самовлюбленного актера, утратившего былую славу и теперь снимающегося в рекламе собачьего корма.

Сейчас у Гранта новая громкая роль: на экраны вышел мини-сериал BBC «Чисто английский скандал», в котором он играет гомосексуалиста - бывшего лидера британской Либеральной партии (1967 - 1976) и члена британского парламента Джереми Торпа, судимого и оправданного в 1979 году за сговор с целью убийства своего любовника Нормана Скотта (его играет Бен Уишоу).

Связь политика и конного инструктора началась еще в 1960-е, когда гомосексуализм в Британии был вне закона. Торп, разумно опасаясь, что роман помешает его карьере, «заказал» бывшего любовника, а затем стал первым в истории британским политиком, который предстал перед судом за заговор и подстрекательство к убийству.

Первый эпизод этой психологической драмы вышел на экраны 20 мая.