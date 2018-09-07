Актер из «Терминатора» умер после занятия йогой

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Актер из «Терминатора» умер после занятия йогой

Актер, писатель и племянник Джона Кеннеди Кристофер Лоуфорд скончался на 64-м году жизни.

Артисту стало плохо после занятия йогой. Лоуфорда доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли, передает TMZ.

Как рассказал двоюродный брат артиста, причиной его смерти стал инфаркт, сообщает ntv.ru.

Кристофер Лоуфорд снимался в таких фильмах и сериалах, как «Главный госпиталь», «Все мои дети», «Байки из склепа», « Терминатор-3. Восстание машин». Также он работал журналистом и стал автором бестселлера «Симптомы отмены».

Кроме того, Кристофер Лоуфорд был племянником 35-го президента США Джона Кеннеди.

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