Актер из «Терминатора» умер после занятия йогой
Актер, писатель и племянник Джона Кеннеди Кристофер Лоуфорд скончался на 64-м году жизни.
Артисту стало плохо после занятия йогой. Лоуфорда доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли, передает TMZ.
Как рассказал двоюродный брат артиста, причиной его смерти стал инфаркт, сообщает ntv.ru.
Кристофер Лоуфорд снимался в таких фильмах и сериалах, как «Главный госпиталь», «Все мои дети», «Байки из склепа», « Терминатор-3. Восстание машин». Также он работал журналистом и стал автором бестселлера «Симптомы отмены».
Кроме того, Кристофер Лоуфорд был племянником 35-го президента США Джона Кеннеди.
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