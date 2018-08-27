Актер предстанет перед судом за изнасилование 40-летней давности

Об этом в понедельник, 27 августа, сообщает The Hollywood Reporter.

По версии следствия, Джэррэт изнасиловал неназванную женщину в сентябре 1976 года в доме на востоке Сиднея. Артисту на тот момент было 23 года, а предполагаемой жертве 18 лет.

Впервые обвинения в сексуальных домогательствах были озвучены в октябре 2017-го. Интервью с потерпевшей опубликовала журналистка Трейси Спайсер, она же порекомендовала ей обратиться в правоохранительные органы. Жертва подала заявление в полицию в декабре того же года.

Джэррэт отвергает все обвинения.

Джон Джэррэт — звезда фильма «Волчья яма» и его продолжения, он также снялся в двух одноименных сериалах. В его фильмографии также картины «Пикник у Висячей скалы» и «Джанго освобожденный».