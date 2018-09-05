Актриса Елизавета Боярская ждет второго ребенка

Как сообщили «Комсомольской правде» в питерском Малом драматическом театре, где служит актриса, с октября она будет находиться в декретном отпуске. В творческий отдых отправится и ее супруг Максим Матвеев, пишет ntv.ru.

В МХТ имени Чехова творческий отпуск Максима Матвеева тоже связывают с пополнением в семействе. На днях выяснилось, что Максим не будет играть в премьере Юрия Бутусова «Человек из рыбы», хотя репетировал и играл в предпремьерном показе.

Напомним, у 36-летнего Максима Матвеева и 32-летней Елизаветы Боярской, которые женаты уже 8 лет, есть шестилетний сын Андрей.