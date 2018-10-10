Актриса из «Стартрека» умерла от рака

Артистке было 74 года. Перед смертью Ярналл боролась с раком яичника, впервые о недуге она рассказала поклонникам в 2014 году.

Ярналл сыграла в ленте 1968 года «Немного жизни, немного любви» с Элвисом Пресли — она появляется в эпизоде, в котором певец исполняет песню A Little Less Conversation. За эту роль актриса получила титул «Самая многообещающая восходящая звезда» по версии Национальной ассоциации владельцев театров США.

Помимо этого, артистка снялась в роли старшины Марты Лендон в девятом эпизоде второго сезона «Звездного пути», а также в сериалах «Моя жена меня приворожила», «Мелроуз Плэйс», «Агенты А.Н.К.Л.» и «Коломбо».