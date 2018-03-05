Актриса сэкономила на наряде для «Оскара»

Понедельник, 05 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Актриса сэкономила на наряде для «Оскара»

На церемонию вручения премии «Оскар» актриса Тиффани Хэддиш пришла в платье, которое до этого надевала уже дважды.

В красном платье Alexander McQueen стоимостью четыре тысячи долларов Хэддиш уже появлялась на премьере «Улетных Девчонок» в июле и на музыкальном шоу Saturday Night Live в ноябре 2017 года.

Своему наряду актриса посвятила половину речи на церемонии. «Меня не заботят никакие табу, я потратила кучу денег на это платье. Я отдала за него больше, чем плачу за ипотеку», - заявила Хэддиш. Кроме того, знаменитость вышла на сцену в кедах, неся в руках золотые туфли.

Перед мероприятием Хэддиш позировала в другом наряде - этническом эритерийском костюме с традиционным головным убором в память о своем отце, умершем в прошлом году.

На ту же церемонию актриса Фрэнсис Макдорманд пришла без макияжа. Макдорманд, сыгравшая главную роль в фильме Мартина Макдона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», получила награду в номинации «Лучшая женская роль».

Когда ненакрашенная актриса вышла на сцену, в первую очередь она попросила публику поаплодировать всем женщинам-номинанткам в зале, после чего произнесла свою оскаровскую речь. Макдорманд придерживается феминистических убеждений и никогда не позирует на красной ковровой дорожке и для глянцевых журналов.

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