Актрисы перестали оголяться из страха домогательств

Среди них оказались Кэри Маллиган, Клэр Дэйнс, Рэйчел Вайс, Эмили Блант и другие звезды, которые обычно появляются на подобных событиях в более открытой одежде.

Журналисты издания сравнили два наряда Маллиган. В ноябре 2017 года актрису сфотографировали на церемонии Governors Awards в бордовом платье без рукавов и с глубоким декольте. Однако на этот раз она предпочла полностью закрыть руки и грудь, надев макси-платье с цветочным принтом.

Тенденция избегать откровенных нарядов появилась у знаменитостей под влиянием флешмоба MeToo, поддерживающего жертв насилия и харассмента. «Мода - это показатель тона и настроения общества. Движение MeToo широко распространилось. Женская одежда стала намного скромнее и сдержаннее», - прокомментировал тренд стилист и дизайнер Лукас Армитаж (Lucas Armitage).

В июне австралийский бренд Kholo выпустил коллекцию одежды #MeToo Collection в поддержку одноименного движения против харассмента. Свою одежду она создавала «для бойцов», однако среди 33 предложенных вещей покупатели обнаружили платье с названием «секс на ногах» и джемпер «попрыгай со мной».