Акула едва не лишила руки поймавшего ее рыбака

На удочку 55-летнего мужчины, ловившего рыбу с лодки, попала крупная рифовая акула. Когда он вытаскивал ее из воды, она вцепилась в его правую руку. В результате мужчина получил серьезную травму.

Рыболов связался по радио с экстренными службами и рассказал о происшествии. Чтобы добраться до Австралии с раной на плече, ему понадобилось больше 12 часов.

Лодка пришвартовалась в австралийском городе Йеппун, штат Квинсленд. На причале рыболова ждала машина скорой. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу. Медики отмечают, что, несмотря на травму, мужчина сумел сохранить веселый настрой.