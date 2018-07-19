Акулы напали сразу на двух детей на побережье США

Четверг, 19 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Акулы напали сразу на двух детей на побережье США

В США у побережья острова Файр в штате Нью-Йорк акулы напали на двух детей.

Инцидент произошел вечером в среду 18 июля. Сначала акула покусала 13-летнего Мэттью Доналдсона (Matthew Donaldson). Мальчика смыло волной с бодиборда - доски для катания на прибрежных волнах в положении лежа. Затем он почувствовал боль в ноге.

«Было не очень больно, скорее страшно. Это произошло мгновенно, буквально за секунду», - признался подросток. Мальчика немедленно вытащили на берег, доставили в больницу и выписали в тот же вечер.

Через полчаса на пляже неподалеку от акул пострадала 12-летняя Лола Поллина (Lola Pollina). Девочка плескалась на мелководье и не вошла в воду даже по грудь. Она рассказала, что укус не болел, пока спасатели не начали его осматривать. Ее также доставили в больницу и вскоре выписали.

Спасатель Белла Коэн (Bella Coan) отметила, что на острове никогда не было подобных происшествий, а на территории штата такое случилось впервые за 70 лет. Пляжи временно закрыли.

Как сообщает BBC News, глава спасателей на воде Крейг Амарандо (Craig Amarando) подтвердил, что детей атаковали акулы. Такой вывод сделали врачи скорой помощи, которые извлекли зуб из раны мальчика. Также он отметил, что у хищных рыб начался брачный период, и они могут быть агрессивными.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: начала продаваться туалетная бумага с Роналду

      В Неаполе начали выпускать туалетную бумагу с изображением нападающего сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

      Подробнее

    • Португалия: предприятия - под контролем

      Объектом акции по контролю Службы по контролю за условиями труда (ACT), в том числе, с участием Segurança Social стали более тысячи предприятий.

      Подробнее

    • Инвестиции в испанские отели сократились на 13%

      По состоянию на конец июня объ ем инвестиций, поступивших в испанский гостиничный сектор, составил 1,83 млрд евро, что на 13% ниже рекордного уровня, зафиксированного год назад.

      Подробнее

    • Испания: прием пищи перед сном провоцирует рак

      Ученые Глобального института здоровья в Барселоне (Испания) пришли к выводу, что длительный интервал между последним приемом пищи и сном снижает риск развития рака.

      Подробнее

    • Италия: ученые показали подводный мир Сицилии

      Ученые, которые отправились в подводную экспедицию, показали красоту коралл в подводных вулканах итальянского острова Сицилия.

      Подробнее

    • Итальянцы выращивают в море невероятный подводный огород

      В прибрежных водах Генуи (город на севере Италии) расположено нечто, что на первый взгляд выглядит как подводная база каких-нибудь инопланетян.

      Подробнее

    • Ким Кардашьян попросили избавиться от ее парфюма

      Маркетинговая компания Vibes Media из Чикаго подала в суд на Ким Кардашьян за копирование дизайна их логотипа для флакона новых духов KKW Beauty.

       

      Подробнее

    • Акулы напали сразу на двух детей на побережье США

      В США у побережья острова Файр в штате Нью-Йорк акулы напали на двух детей.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda