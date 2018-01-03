Аль Бано и Тото Кутуньо идут в парламент Италии
Партия «Вперед, Италия» рассматривают возможность выдвинуть кандидатуры Тото Кутуньо и Аль Бано на предстоящих парламентских выборах.
Как передает РИА Новости, об этом пишет во вторник итальянская газета Messaggero.
Заслуженные деятели итальянской эстрады могут попасть в списки кандидатов на избирательных участках за рубежом, где 4 марта будет определены 18 обладателей парламентских мандатов из почти 1000 членов обеих палат итальянского парламента, пишет moscow-baku.ru.
Газета в связи с этой информацией напомнила, что Аль Бано в ноябре объявил о завершении музыкальной карьеры 31 декабря 2018 года.
Очередные всеобщие парламентские выборы пройдут в Италии 4 марта.