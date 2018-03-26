Аллегри признан лучшим тренером Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером чемпионата Италии по футболу сезона-2016/17, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Аллегри в борьбе за приз лучшему главному тренеру обошел Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Маурицио Сарри («Наполи»), пишет РИА Новости.

В прошлом сезоне «Ювентус» под руководством Аллегри завоевал шестой подряд чемпионский титул и дошел до финала Лиги чемпионов. Аллегри получил приз в третий раз.