Аллегри признан лучшим тренером Италии

Понедельник, 26 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Аллегри признан лучшим тренером Италии

Аллегри признан лучшим тренером чемпионата Италии по футболу прошлого сезона.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером чемпионата Италии по футболу сезона-2016/17, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Аллегри в борьбе за приз лучшему главному тренеру обошел Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Маурицио Сарри («Наполи»), пишет РИА Новости.

В прошлом сезоне «Ювентус» под руководством Аллегри завоевал шестой подряд чемпионский титул и дошел до финала Лиги чемпионов. Аллегри получил приз в третий раз.

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