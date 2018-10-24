Альмерия станет испанской гастрономической столицей в 2019 году
Альмерия была выбрана гастрономической столицей Испании 2019 года.
В поддержку Альмерии было собрано 10 тысяч подписей граждан, производителей и экспертов в области ресторанного дела.
Жюри не стало раскрывать имя несостоявшегося победителя, пишет noticia.ru.
Эксперты отмечают, что звание гастрономической столицы окажет влияние на всю провинцию Альмерия и позволит ей раскрыться с новой стороны. Также сообащется, что Альмерия приложила очень большие усилия для подачи заявки на конкурс.
Жюри отметило Альмерию за то, что она «обеспечивает всю Европу» фруктами и овощами. Похвалы также было удостоено сочетание «моря и земли» в региональной кухне. Высокую оценку получили такие блюда, как красные креветки из Гарручи, сушеный осьминог, гурульос и мигас.
Альмерия – второй город в Андалусии, удостоенный звания гастрономической столицы после Уэльвы.
Таким образом, андалусский город сменит на этом посту Леон, который носит титул гастрономической столицы 2018 года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!