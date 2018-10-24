Альмерия станет испанской гастрономической столицей в 2019 году

Среда, 24 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Альмерия станет испанской гастрономической столицей в 2019 году

Альмерия была выбрана гастрономической столицей Испании 2019 года.

В поддержку Альмерии было собрано 10 тысяч подписей граждан, производителей и экспертов в области ресторанного дела.

Жюри не стало раскрывать имя несостоявшегося победителя, пишет noticia.ru.

Эксперты отмечают, что звание гастрономической столицы окажет влияние на всю провинцию Альмерия и позволит ей раскрыться с новой стороны. Также сообащется, что Альмерия приложила очень большие усилия для подачи заявки на конкурс.

Жюри отметило Альмерию за то, что она «обеспечивает всю Европу» фруктами и овощами. Похвалы также было удостоено сочетание «моря и земли» в региональной кухне. Высокую оценку получили такие блюда, как красные креветки из Гарручи, сушеный осьминог, гурульос и мигас.

Альмерия – второй город в Андалусии, удостоенный звания гастрономической столицы после Уэльвы.

Таким образом, андалусский город сменит на этом посту Леон, который носит титул гастрономической столицы 2018 года.

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