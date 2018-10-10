AMADORA BD – Международный фестиваль комиксов в Португалии
В октябре-ноябре город Амадора становится местом проведения международной встречи на тему рисованных историй.
В разных местах муниципалитета Амадора (совсем близко от Лиссабона) проводятся выставки посредством которых фестиваль популяризирует рисованные истории. Это крупнейший фестиваль на данную тему в Португалии и один из наиболее признанных на международном уровне.
Программа фестиваля «Amadora BD», проходящего с участием многих отечественных и зарубежных авторов, помимо комиксов и карикатур включает показ мультфильмов, книжную ярмарку и множество мероприятий для детей и молодежи.
Время проведения: с 26 октября по 11 ноября
Место проведения: Forum Luís de Camões - Brandoa, Amadora
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!