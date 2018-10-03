Amazon будет помогать стартапам в Испании развиваться

Среда, 03 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Amazon будет помогать стартапам в Испании развиваться

Amazon запустил в Испании новую платформу Amazon Launchpad, которая будет помогать молодым компаниям и стартапам реализовывать свои продукты.

В Amazon España пояснили, что новый сервис призван «служить трамплином для того, чтобы стартапы и предприниматели могли запустить инновации в мир» . Amazon поможет компаниям быстро получить известность в Испании и за ее пределами.

Платформа уже работает с сотней продуктов из разных категорий: электроника, продукты питания, игрушки, товары для дома, косметика и другие.

Компании могут создавать персонализированные страницы с презентацией продуктов. Став клиентом Amazon Launchpad, они также получают доступ к ряду маркетинговых инструментов, глобальной логистической сети Amazon и службе поддержки, пишет noticia.ru.

В рамках этого проекта американская компания сотрудничает в Испании с десятком краудфандинговых организаций, венчурными компаниями и бизнес-инкубаторами. Среди них Wayra, Startupxplore, Crowdcube, Caixa Capital Risc, Kibo Ventures, Seed&Click и ICEX España Exportaciones e Inversiones.

Испания не первая страна, где запустили Amazon Launchpad. Платформа работает в США, Канаде, Мексике, Франции, Соединенном Королевстве, Германии и Индии. Общее количество зарегистрированных по всему миру стратапов превышает 2 тысячи.

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