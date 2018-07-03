Amazon обещает вдвое больше рабочих мест в Испании в 2018 году

Вторник, 03 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Amazon обещает вдвое больше рабочих мест в Испании в 2018 году

Amazon собирается создать 1600 новых постоянных рабочих мест в Испании, увеличив, таким образом, штат работников вдвое по сравнению с 2017 годом.

Об этом гигант интернет-торговли сообщил в официальном заявлении, в котором он также впервые раскрыл данные о вложениях в Испании. С момента выхода на испанский рынок в 2010 году, сумма инвестиций составила 1,1 млрд евро.

По состоянию на конец 2016 года в испанском Amazon работало 1000 сотрудников, к концу прошлого года их число выросло до 1600 человек.

Значительная часть новых рабочих мест приходится на недавно открывшиеся логистические центры в Эль-Прат-де-Льобрегат и Марторельес (Барселона), а также в Хетафе (Мадрид) и новых офисах компании в испанской столице.

К тому же, в ближайшие недели в Барселоне откроется новых технологический центр, который будет специализироваться на исследованиях и развитии машинного обучения. Для этого филиала потребуется более сотни ученых и инженеров программного обеспечения. В Ильескас (Толедо) Amazon планирует открыть еще один логистический центр, пишет noticia.ru.

Логистическая сеть Amazon в Испании включает центры в Кастельбисбале (Барселона), Эль-Прат (Барселона), Мартореллес (Барселона). Два центра экспресс-доставки работают в Мадриде и Барселоне. Офисы компании открыты в Хетафе (Мадрид), Патерне (Валенсия), Севилье и Алькобендасе (Мадрид). При этом в логистическом центре под Мадридом уже несколько месяцев продолжается конфликт между сотрудниками и руководством Amazon из-за ухудшения условий труда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: AgitÁgueda

      Каждый код в июле фестиваль Agitágueda привносит множество цветов и оживления в этого город в самом центре Португалии.

      Подробнее

    • Португалия: не платил за отели...

      Операцию «по горячим следам» провела Служба по делам иностранцев и границ (SEF). 

      Подробнее

    • Испания: мадридским нелегалам будут выдавать карточки на проживание

      Мэрия Мадрида с июля начинает выдавать так называемые «карточки на право проживания» нелегальным иммигрантам, у которых нет документов.

      Подробнее

    • Amazon обещает вдвое больше рабочих мест в Испании в 2018 году

      Amazon собирается создать 1600 новых постоянных рабочих мест в Испании, увеличив, таким образом, штат работников вдвое по сравнению с 2017 годом.

      Подробнее

    • Италия поможет Ливии техникой и деньгами, чтобы остановить миграцию

      В Триполи прошло заседание итало-ливийской комиссии по противодействию нелегальной миграции.

      Подробнее

    • Италия: концерт в РЦНК

      День любви, семьи и верности в РЦНК.

      Подробнее

    • Невеста отменила роскошную свадьбу из-за страха жениха перед грозой

      Жительница Индии отказалась заключать брак с женихом во время свадебной церемонии, когда он испугался грозы.

      Подробнее

    • Найден неожиданный виновник глобальной катастрофы

      Группа ученых выяснила, что первые многоклеточные организмы оказались виновны в глобальном потеплении, которое произошло около 500 миллионов лет назад.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda