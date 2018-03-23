Amazon пообещал повысить зарплаты испанским работникам

Пятница, 23 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Amazon пообещал повысить зарплаты испанским работникам

Amazon объявила, что работникам логистического центра в Сан-Фернандо-де-Энарес , которые объявили на этой неделе забастовку, с 1 апреля повысят оклады.

Зарплата будет повышаться постепенно, начиная с 1,6% до 5,6% в год. В официальном заявлении компании говорится, что оклад новых работников центра Amazon будет составлять 19 790 евро в год, что на 2,5% больше текущего уровня.

Сотрудникам со стажем 4 года будет полагаться оклад в 21 041 евро в год.

Руководство компании заявило, что для привлечения первоклассных работников, Amazon обязуется гарантировать конкурентоспособную заработную плату. Также руководство пообещало вести постоянный диалог с сотрудниками, чтобы обеспечивать им наилучшие условия труда и возможности для карьерного роста, пишет noticia.ru.

Кроме того, в компании отметили введение новой программы Career Choice, которая предполагает поддержку сотрудников в профессиональном развитии, в частности с помощью оплачиваемых курсов повышения квалификации.

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