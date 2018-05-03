Американцам подготовили жесточайший закон об абортах

Четверг, 03 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американцам подготовили жесточайший закон об абортах

Парламентарии американского штата Айова одобрили законопроект, запрещающий делать аборт после того, как обнаружено сердцебиение плода.

По мнению юристов и правозащитников, это самый жесткий закон против абортов в США.

Отмечается, что документ уже передали на подпись губернатору штата. Если он вступит в силу, то в регионе запретят аборты после шести недель беременности. Женщина, собирающаяся прервать беременность, должна будет пройти УЗИ для проверки сердцебиения плода. Если его обнаружат, ей откажут в проведении процедуры.

Этот законопроект вызвал возмущение многих женщин, утверждающих, что до этого срока многие даже не знают, что они ждут ребенка, а такой запрет фактически лишает их права на аборт.

Губернатор-республиканец Ким Рейнольдс пока не прокомментировал, будет ли подписывать документ. Ранее в штате аборты были запрещены после 20 недель беременности.

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