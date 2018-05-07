Американцы раскупили билеты на матч сборной Испании в Сочи

Понедельник, 07 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Американцы раскупили билеты на матч сборной Испании в Сочи

Билеты на матч между Испанией и Португалией на Чемпионате мира-2018, который состоится в Сочи 15 июня, уже раскупили.

Больше всего билетов на эту игру приобрели болельщики из США.

Об этом сообщило руководство сочинского стадиона «Фишт», где состоится первый для испанской сборной матч на этом чемпионате. В продажу поступило 42 тысячи билетов. Стадион, принимавший в прошлом году Кубок конфедераций, может вместить в общей сложности 45 тысяч зрителей, пишет noticia.ru.

Всего на матчи ЧМ-2018 продано 2,3 млн билетов. 46% приобрели россияне, а в числе самых активных иностранных болельщиков (помимо американцев) - китайцы, аргентинцы, мексиканцы и бразильцы. По данным ФИФА, билеты остались лишь в двух из 11 городов, принимающих чемпионат: в Волгограде, где сыграют сборные Египта и Саудовской Аравии, и Саранске, где встретятся Панама и Тунис.

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