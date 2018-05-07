Американцы раскупили билеты на матч сборной Испании в Сочи

Больше всего билетов на эту игру приобрели болельщики из США.

Об этом сообщило руководство сочинского стадиона «Фишт», где состоится первый для испанской сборной матч на этом чемпионате. В продажу поступило 42 тысячи билетов. Стадион, принимавший в прошлом году Кубок конфедераций, может вместить в общей сложности 45 тысяч зрителей, пишет noticia.ru.

Всего на матчи ЧМ-2018 продано 2,3 млн билетов. 46% приобрели россияне, а в числе самых активных иностранных болельщиков (помимо американцев) - китайцы, аргентинцы, мексиканцы и бразильцы. По данным ФИФА, билеты остались лишь в двух из 11 городов, принимающих чемпионат: в Волгограде, где сыграют сборные Египта и Саудовской Аравии, и Саранске, где встретятся Панама и Тунис.