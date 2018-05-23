Американцы выселили 30-летнего безработного сына через суд

Среда, 23 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американцы выселили 30-летнего безработного сына через суд

В США родители в судебном порядке заставили 30-летнего безработного сына съехать из их дома.

Об этом сообщил информационный портал CNN.

Майкл Ротондо (Michael Rotondo) вернулся к родителям в 22 года и с тех пор постоянно проживал с ними. За это время они много раз говорили, что молодой человек должен найти себе работу, несколько раз предлагали дать ему денег на поиски нового жилья и пять раз направляли ему уведомления о выселении через адвоката.

«Продай ненужные вещи, например, музыкальный центр и некоторые инструменты. Тебе нужны деньги, и у тебя не будет места для хлама. Существуют вакансии даже для людей без опыта, устройся туда - ты должен работать», - говорилось в одном из писем.

Выслушав вердикт верховного суда Нью-Йорка, Ротондо отметил, что требует полугодовую отсрочку перед тем, как решение вступит в силу, но ему отказали. «Все эти годы никто и не ждал от меня, что я буду вкладываться в бытовые траты или помогать в домашних делах, и я думал, что всех устраивают такие условия», - добавил он. По словам мужчины, у него есть собственный бизнес, но какой именно, он говорить отказывается.

По данным издания Daily Mail, мужчина отказывался съезжать и искать работу, так как посвящал все время попыткам вернуть право встречаться со своим сыном, чья мать запретила ему это делать в судебном порядке. Какое-то время Ротондо работал в магазине бытовой электроники, но уволился из компании и подал на нее в суд за то, что его заставляли работать в субботу, когда он должен был видеться с ребенком. Мужчина заявил, что в свое время поступил в колледж на техническую специальность, но вылетел из него, так как «не смог разобраться с математикой».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: назван самый популярный спортсмен мира

      Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду назван самым популярным спортсменом мира по итогам исследования, проведенного ESPN.

      Подробнее

    • Португалия: юбилей Экспо-98 отпразднуют мультимедийным шоу

      20 лет назад в Лиссабоне проходила Всемирная выставка Экспо-98.

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде откроется первый в стране гамакодром

      По закону, все жители страны должны быть счастливы.

      Подробнее

    • Испания: Rituals - новые косметические традиции в Барселоне

      Барселону можно по праву назвать одной из косметических столиц Европы - помимо испанских брендов здесь открывают свои магазины и другие мировые марки.

      Подробнее

    • Италия: в Риме из-за звонка о бомбе эвакуировали банк

      В среду, 23 мая, из-за анонимного звонка о бомбе эвакуировано отделение банка в центре Рима.

      Подробнее

    • Италия: самая большая в мире сфольятелла

      Самая большая в мире сфольятелла на площади Гарибальди Неаполя.

      Подробнее

    • Американка со сломанным черепом прошла три километра за помощью

      Американка сумела отбиться от медведя гризли и, несмотря на серьезные ранения, добраться по пересеченной местности до автомобиля и найти помощь.

      Подробнее

    • Американцы выселили 30-летнего безработного сына через суд

      В США родители в судебном порядке заставили 30-летнего безработного сына съехать из их дома.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе