Американец оказался при смерти из-за самого острого в мире перца

Вторник, 10 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американец оказался при смерти из-за самого острого в мире перца

В США госпитализирован участник конкурса по поеданию острого перца.

Как сообщает издание Daily Mail, он жаловался на сильную головную боль.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. 34-летний мужчина отведал перец сорта «Каролинский жнец», внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире. Спустя несколько дней он пожаловался на вспышки невыносимой головной боли, и его госпитализировали. Компьютерная томография показала, что несколько артерий в его мозге резко сузились.

По словам докторов, у мужчины развился обратимый церебральный вазоконстрикторный синдром. Он может вызвать тяжелые осложнения вплоть до инсультов, эпилептических припадков и смерти. Медики отметили, что до этого было известно буквально о паре случаев, когда синдром развивался из-за поедания острых блюд.

Перец «Каролинский жнец» считается настолько острым, что его можно брать только в перчатках. Жгучесть данного вида колеблется между 1,15 миллиона и 2,2 миллиона единиц по шкале Сковилла, это примерно в 400 раз острее, чем перец халапеньо.

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