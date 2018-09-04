Американец похудел вдвое на фастфуде

Житель города Риверсайд, штат Калифорния, признался, что начал худеть после того, как весы показали 170 килограммов и сломались. Тогда 34-летний программист сел на диету из овсянки, куриной грудки и овощей. Однако спустя месяц он осознал, что скоро сорвется, и решил перейти на фастфуд, но при этом ограничивать себя двумя тысячами килокалорий в день и включить в рацион богатую белком пищу.

«Некоторым людям требуется две тысячи килокалорий, чтобы поддерживать свой вес в норме, но я весил так много, что терял на этой диете по килограмму в неделю», — объяснил он свой успех. До диеты Браун съедал на завтрак три бургера и два хашбрауна, перекусывал несколькими пачками чипсов и сладостями и запивал это девятью-десятью банками газировки, обедал гамбургером с картошкой фри и ужинал большой пиццей.

Чуть позже Браун начал тренироваться в зале пять раз в неделю, чтобы у него не обвисла лишняя кожа. При этом он тратил на упражнения не больше часа в день. Американец признался, что избавился от болей в спине, а также у него появилась энергия и уверенность в себе. Он добавил, что больше всего радуется, что друзья перестали называть его ненавистной кличкой «большой парень».

Теперь он помогает похудеть другим людям с лишним весом, используя свой метод. Браун признался, что иногда ест на ужин очень калорийную пищу, но за весь день до этого выпивает только чашку кофе. Как правило, на завтрак он ест греческий йогурт с овсянкой, в течение дня пьет протеиновый коктейль и воду, обедает роллом с сыром и ветчиной, ужинает двумя булочками и двумя кусками пиццы, а на десерт ест мороженое с протеином.