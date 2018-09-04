Американец пойдет под суд за охоту на привидений

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американец пойдет под суд за охоту на привидений

Мужчина из штата Коннектикут сказал полицейским, что он «следователь по сверхъестественным делам», когда они приехали к его дому по экстренному вызову.

Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям.

Полиция обнаружила в стене его квартиры два пулевых отверстия. Сначала 22-летний Кристэн Дево (Christain Devaux) объяснил полицейским, что стрелял, защищаясь от незаконного проникновения. Однако следователи не нашли никаких признаков взлома. На допросе стрелок признался, что взломщик, по его мнению, «на самом деле был привидением», а также заявил, что уже много лет исследует паранормальные явления.

Теперь американцу предстоит отвечать за свои действия перед судом. Его обвиняют в нелегальной стрельбе из огнестрельного оружия, даче заведомо ложных показаний полиции, преступной небрежности и нарушении общественного порядка. Кроме того, Дево нарушил закон, совершив ложный вызов.

Издание Journal Inquirer сообщает, что в 2011 году юноша уже вызывал полицию, якобы увидев призрака в своем доме — в тот раз полицейские тоже никого не обнаружили.

Охотника за привидениями выпустили под залог в пять тысяч долларов. Ожидается, что 11 сентября он предстанет перед судом.

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