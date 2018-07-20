Американец полакомился сырой устрицей и умер

Департамент здравоохранения штата Флорида отказался называть имя мужчины и ресторан. Однако представители ведомства отметили, что американцу был 71 год и он скончался спустя два дня после трапезы из-за инфекции, вызванной бактерией Vibrio vulnificus из рода вибрионов.

Vibrio vulnificus водятся в теплой соленой воде. Заражение ими происходит редко: либо при поедании пораженных ими сырых моллюсков вроде устриц, либо при соприкосновении открытых ран с соленой водой.

После происшествия департамент посоветовал жителям не заходить в воду со свежими ранами и порезами. Людям с пониженным иммунитетом рекомендовали надевать шлепанцы, чтобы не поцарапаться о ракушки и камни.

Симптомами заражения могут быть диарея, тошнота, рвота, жар и озноб, учащенное дыхание и пульс, нагноение ран и кишечные инфекции.