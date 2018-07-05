Американец установил рекорд по поеданию хот-догов

Четверг, 05 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американец установил рекорд по поеданию хот-догов

Американец во время соревнования по поеданию хот-догов (the Nathan's Hot Dog Eating Contest) установил новый рекорд.

Соревнование традиционно состоялось в нью-йоркском Бруклине 4 июля во время празднования Дня независимости. Джои Честнат съел 74 хот-дога за десять минут и установил тем самым новый рекорд, опередив ближайшего соперника - Кармена Чинкотти, которому удалось справиться только с 64 хот-догами. Чемпион получил награду в 10 тысяч долларов.

Как сообщает Bleacher Report, для Честната эта победа стала 11-й за последние 12 лет. Американец побил собственный прошлогодний рекорд, когда ему удалось за десять минут съесть 72 хот-дога.

Победительницей соревнования в 2018 году среди женщин стала Мики Судо. Ее результат не стал рекордным, но она смогла съесть 37 хот-догов.

Соревнования проходят с 1916 года в Нью-Йорке. Мероприятие спонсирует компания Nathan's Famous, которой принадлежит сеть ресторанов, где хот-дог является основным блюдом.

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