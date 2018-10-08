Американец вытряхнул кошелек и обрел миллион долларов
Житель штата Коннектикут Чарльз Дадли обнаружил в кошельке выигрышный лотерейный билет спустя пять месяцев после его покупки.
Об этом сообщил информационный портал UPI.
Мужчина рассказал, что купил билет в мае на заправке города Уилтон, куда он заехал за мороженым. Американец положил его в кошелек и забыл о нем.
В начале октября Дадли решил почистить кошелек от мусора и обнаружил забытый билет среди старых вырезанных из журналов рецептов. Мужчина посмотрел выигрышную комбинацию на сайте лотереи и не поверил своим глазам: пять номеров из шести совпали, а его выигрыш составил миллион долларов (около 67 миллионов рублей). Он окончательно убедился в победе, когда увидел, где был продан счастливый билет: это был адрес той самой заправки.
Когда американец пришел забирать выигрыш, его поздравили и сказали, что до истечения срока действия билета оставалось всего 23 дня. Дадли не рассказал, на что собирается потратить выигрыш.
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